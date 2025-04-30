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Устюгов о Большунове: «Есть неприязнь друг к другу. Он нервничает, когда понимает, что я могу его обыграть»

Сергей Устюгов рассказал о неприязни к Александру Большунову.

В марте олимпийские чемпионы выступали в лыжном спринте на чемпионате России в Казани. Во время обгона Большунов подрезал Устюгова на трассе, а тот в ответ ударил соперника палкой по бедру. Позже Александр раскритиковал судей из-за полученной желтой карточки.

– В каких вы сейчас отношениях с Большуновым?

– Привет-пока, поздравляем – и до свидания. Если это можно назвать общением, то оно такое.

– У вас конфликт?

– Мне кажется, нет. Есть неприязнь друг к другу. Большунов нервничает, когда понимает, что я могу его обыграть.

– У вас тоже есть неприязнь к нему?

– Мне совершенно все равно. У меня неприязнь ко всем, кто ко мне неуважительно относится.

– История идет с Пекина (Олимпиады-2022 – Спортс’’)? Вы только рассказывали о неприятных моментах, это как-то связано?

– Нет, это не относится к Пекину. Там другие пассажиры и люди.

– Вы предлагали Большунову зарыть топор войны. Предложение принято?

– Нет. Я хотел извиниться и все такое, но после того, как мне пересказали его интервью, извиняться не хочу и не буду. Он сильный спортсмен, молодец, не отрицаю. Но я тоже был когда-то сильным спортсменом и такие вещи себе не позволял. Мы будем сражаться на лыжной гонке, а за ее пределами просто знаем, что есть сильные спортсмены.

– Почему именно между вами так много всего: и перепалки, и инциденты с падениями, и подрезки?

– Не могу сказать. Друг другу не уступаем, – сказал Устюгов.

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoСергей Устюгов
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2022
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