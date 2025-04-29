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Елена Вяльбе: «У всех спортсменов должна быть цель стремиться к Олимпийским играм. Если МОК и комиссия по проверке дадут нам шанс, мы готовы»

Елена Вяльбе заявила, что все спортсмены должны стремиться к Олимпийским играм.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). Сегодня в Москве проходит пресс-конференция по итогам минувшего лыжного сезона.

«Я не люблю, когда люди говорят о мотивации. У спортсмена должна быть цель, он должен к ней стремиться. Несмотря ни на что, мы стремимся к Олимпиаде. У всех спортсменов должна быть цель стремиться к Играм», – заявила Вяльбе.

Россияне не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года. По словам Вяльбе, у сборной есть разные планы подготовки на случай возможного допуска.

– Следующий сезон – олимпийский. Судя по картине в СМИ, настрой хороший. Какие ожидания у вас?

– Ждем решения международной федерации о допуске до следующего сезона. Что касается Олимпиады, если Международный олимпийский комитет (МОК) и комиссия по проверке дадут нам шанс, мы готовы.

Есть два плана подготовки. Первый – с учетом допуска. Планируем и надеемся, что не возникнет никаких проблем с выездами. Это будет Среднегорье, Италия, Австрия. План «Б» плохой, его не ожидаем. Это если в мае‑июне‑июле выступит МОК и нас не допустит. Тогда будем готовиться внутри страны, готовиться к стартам. Ждем в середине июня новостей о нашем допуске, будет заседание совета FIS.

– Если лыжники будут допущены в нейтральном статусе, поддержите?

– Что такое нейтральный статус, что он будет подразумевать? Рано говорить об этом. Две Олимпиады прошли в нейтральном статусе, первая – в Корее – была очень сложная. Надо дождаться решения МОК и после этого понять, кого из спортсменов пригласит комиссия. Помню момент, когда в 2018 году не пригласили Устюгова и Ретивых. Каждый спортсмен будет принимать решение сам, я никого не буду отговаривать, – сказала Вяльбе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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