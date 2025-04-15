Дмитрий Губерниев: «Я буду всецело заниматься вопросами лыжных гонок, развивать их в стране и гордо представлять российские лыжи за рубежом»
Дмитрий Губерниев заявил, что готов представлять российские лыжи за рубежом.
Ранее комментатор заявлял, что готов претендовать на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Действующим президентом организации является Елена Вяльбе. Выборы в ФЛГР пройдут в 2026 году.
«Я готов не просто работать, а ежесекундно заниматься обязанностями президента ФЛГР. Нынешний президент федерации укрывает пледами спортсменов, но для этого есть другие люди.
Мне как раз кажется, что нынешнее руководство ФЛГР ни черта не делает. Я буду всецело – ежедневно, ежеминутно, ежесекундно – заниматься вопросами лыжных гонок, развивать их в стране и гордо представлять российские лыжи за рубежом.
В этом вопросе крупный бизнес за меня, страна за меня. Перемены в лыжных гонках неминуемы», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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