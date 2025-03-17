Томас Бах: «Новый мировой порядок находится в процессе становления. Вы можете увидеть попытки крупных игроков перетащить олимпийское движение на свою сторону»

Бах заявил, что МОК сохраняет нейтралитет в условиях нового мирового порядка.

Глава Международного олимпийского комитета покидает свой пост в этом году. Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта.

«Второй принцип МОК – политический нейтралитет. Новый мировой порядок находится в процессе становления, вы можете увидеть попытки одной или другой стороны формирующихся блоков, крупных игроков в этой новой многополярной системе перетащить олимпийское движение на свою сторону.

Учитывая актуальность, которой мы достигли за это время, если бы олимпийское движение заняло позицию в пользу того или иного из этих новых блоков развивающихся держав, тогда олимпийское движение не было бы глобальным движением, тогда оно было бы просто еще одним инструментом, другой инструмент для политиков с целью разделять мир еще больше», – сказал Томас Бах .

Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним