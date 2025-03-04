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Губерниев о выборах главы МОК: «Это политическая должность. Сейчас нет особой разницы, кто победит»

Дмитрий Губерниев назвал президента МОК политической должностью.

20 марта в Греции пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). Действующий руководитель Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.

На пост претендуют Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч‑младший, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Давид Лапартьен, Моринари Ватанабэ и Фейсал аль‑Хусейн.

«Глава МОК – политическая должность. Кто бы ни пришел, нам предстоит налаживать диалог. Все будет чуть иначе, когда тот или иной человек возглавит МОК. Но сейчас нет особой разницы, кто победит [на выборах]. Кто выиграет, с тем и будем работать.

Команда Баха делает ставку на Ковентри. Поддержка людей, которые долго были на хозяйстве, значит очень много», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМОК
logoТомас Бах
logoДмитрий Губерниев
Политика
logoКирсти Ковентри
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