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«Если руководство не признается, мы не сможем двигаться дальше». Бывший портной сборной Норвегии рассказал о манипуляциях с костюмами прыгунов в 2021-м

Бывший портной сборной Норвегии рассказал о манипуляциях с костюмами спортсменов.

Фредрик Бьеркеенген работал с норвежской командой по прыжкам с трамплина в 2021 году. Он упомянул как минимум о трех эпизодах махинаций с экипировкой, которые произошли в присутствии Класа Бреде Бротена – спортивного директора сборной на тот момент.

При этом сам Бротен заявлял, что при нем никакого мошенничества в команде не было.

«Если наше руководство не признается в том, как все было на самом деле, то мы не сможем двигаться дальше», – сказал Бьеркеенген.

По словам портного, один из эпизодов случился в 2021-м на соревнованиях в Закопане (Польша), где победил прыгун Мариус Линдвик. Тогда на костюмы норвежцев решили намазать столярный клей ради улучшения аэродинамических качеств.

«Клей стал прозрачным и незаметным. Он постепенно отслаивался, когда мы сгибались в комбинезоне во время соревнований. Комбинезон прошел через все контроли», – отметил Бьеркеенген.

После чемпионата мира-2025 в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые вшивался запрещенный материал. Позже от соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль.

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: VG
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
Клас Бреде Бротен
logoчемпионат мира
logoКубок мира
Мариус Линдвик
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