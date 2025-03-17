«Если руководство не признается, мы не сможем двигаться дальше». Бывший портной сборной Норвегии рассказал о манипуляциях с костюмами прыгунов в 2021-м
Фредрик Бьеркеенген работал с норвежской командой по прыжкам с трамплина в 2021 году. Он упомянул как минимум о трех эпизодах махинаций с экипировкой, которые произошли в присутствии Класа Бреде Бротена – спортивного директора сборной на тот момент.
При этом сам Бротен заявлял, что при нем никакого мошенничества в команде не было.
«Если наше руководство не признается в том, как все было на самом деле, то мы не сможем двигаться дальше», – сказал Бьеркеенген.
По словам портного, один из эпизодов случился в 2021-м на соревнованиях в Закопане (Польша), где победил прыгун Мариус Линдвик. Тогда на костюмы норвежцев решили намазать столярный клей ради улучшения аэродинамических качеств.
«Клей стал прозрачным и незаметным. Он постепенно отслаивался, когда мы сгибались в комбинезоне во время соревнований. Комбинезон прошел через все контроли», – отметил Бьеркеенген.
После чемпионата мира-2025 в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые вшивался запрещенный материал. Позже от соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль.
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