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«Это отстранение открыло ящик Пандоры». Глава Федерации прыжков с трамплина России – о скандале с норвежцами на ЧМ

Дмитрий Дубровский сравнил инцидент на ЧМ в Тронхейме с «ящиком Пандоры».

Ранее в сборной Норвегии признались, что в костюмы прыгунов с трамплина – Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга – был вшит запрещенный материал, ради улучшения полетных качеств. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование, а оба прыгуна были отстранены от соревнований.

«Это беспрецедентный случай в нашем виде спорта. Особенно, если учесть, что норвежцев сняли на домашнем чемпионате мира. FIS, пожалуй, впервые показала, что правила для всех одинаковые.

Последствия будут серьезными для всего прыжкового сообщества, в первую очередь для сильнейших стран, которые находятся в зоне риска, – Германии, Австрии, Норвегии, Словении. После отстранения начали вскрываться факты и в других командах, поскольку норвежцы пытаются занять оборонительную позицию, давая понять, что не только они идут на нарушения и обман.

Сейчас борьба за медали идет на считанные очки, судьбу награды может определить даже полметра длины прыжка. Это отстранение открыло ящик Пандоры, ведь об этом знали все, но кому-то позволялось и разрешалось, а кому-то – нет. Это пойдет в целом на пользу правилам, которые теперь могут измениться, – вопрос будет серьезнейшим образом обсуждаться.

Ведущие страны, которые благодаря своим научным институтам и группам сервисменов имели возможность идти на такие нарушения, теперь такого преимущества лишатся. И это пойдет на пользу нам, потому что у нас никогда не было права на ошибку.

Они (норвежцы) шли на это (нарушение), допуская, что FIS на это может спокойно посмотреть, учитывая их статус лидеров. Вчера было выступление известного норвежского прыгуна Даниэля Андре Танде, который завершил карьеру около года назад. И он открыто сказал, что шел на нарушения, побеждая в Кубке мира. И это серьезный момент, который FIS должна обсудить», – сказал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Сегодня, 13 марта, FIS также временно отстранила еще трех норвежских прыгунов – олимпийского чемпиона Роберта Юханссона, а также призеров ЧМ Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Дмитрий Дубровский
logoчемпионат мира
прыжки с трамплина
Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России
logoFIS
logoДаниэль Андре Танде
logoКубок мира
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