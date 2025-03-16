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Норвежские прыгуны с трамплина могут сняться с оставшихся этапов Кубка мира на фоне скандала о манипуляциях с костюмами

Норвежские прыгуны с трамплина могут сняться с оставшихся этапов Кубка мира.

Об этом сообщил менеджер команды Ян-Эрик Ольбу. Решение будет принято в ближайшие дни и не затронет женскую сборную.

Сейчас от соревнований отстранены пять норвежских прыгунов: Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль. Это произошло после чемпионата мира в Тронхейме, когда Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях норвежцев с костюмами.

В комбинезоны некоторых спортсменов вшивался запрещенный материал – ради улучшения аэродинамических качеств.

На Кубке мира пройдет еще два этапа – в финском Лахти (20-23 марта) и словенской Планице (27-30 марта).

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nettavisen
прыжки с трамплина
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoКубок мира
Роберт Юханссон
Кристоффер Эриксен Сундаль
Мариус Линдвик
Йоханн Андре Форфанг
Робин Педерсен
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