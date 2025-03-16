Норвежские прыгуны с трамплина могут сняться с оставшихся этапов Кубка мира на фоне скандала о манипуляциях с костюмами

Норвежские прыгуны с трамплина могут сняться с оставшихся этапов Кубка мира.

Об этом сообщил менеджер команды Ян-Эрик Ольбу. Решение будет принято в ближайшие дни и не затронет женскую сборную.

Сейчас от соревнований отстранены пять норвежских прыгунов: Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль. Это произошло после чемпионата мира в Тронхейме, когда Международная федерация лыжного спорта (FIS ) начала расследование о манипуляциях норвежцев с костюмами.

В комбинезоны некоторых спортсменов вшивался запрещенный материал – ради улучшения аэродинамических качеств.

На Кубке мира пройдет еще два этапа – в финском Лахти (20-23 марта) и словенской Планице (27-30 марта).

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