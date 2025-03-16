Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в слаломе, Макграт – 2-й, Бротен – 3-й
Швейцарец Лоик Мейар выиграл слалом на этапе Кубке мира в Хафьелле.
Горные лыжи
Кубок мира
Хафьелль, Норвегия
Мужчины
Слалом
1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.57,05
2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,21
3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,47
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65
6. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,68
7. Клеман Ноэль (Франция) – 1,06
8. Танги Неф (Швейцария) – 1,12
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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