Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в слаломе, Макграт – 2-й, Бротен – 3-й

Швейцарец Лоик Мейар выиграл слалом на этапе Кубке мира в Хафьелле.

Горные лыжи Кубок мира Хафьелль, Норвегия Мужчины Слалом 1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.57,05 2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,21 3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,47 4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53 5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65 6. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,68 7. Клеман Ноэль (Франция) – 1,06 8. Танги Неф (Швейцария) – 1,12