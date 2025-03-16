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Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в слаломе, Макграт – 2-й, Бротен – 3-й

Швейцарец Лоик Мейар выиграл слалом на этапе Кубке мира в Хафьелле.

Горные лыжи

Кубок мира

Хафьелль, Норвегия

Мужчины

Слалом

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.57,05

2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,21

3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,47

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65

6. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,68

7. Клеман Ноэль (Франция) – 1,06

8. Танги Неф (Швейцария) – 1,12

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
слалом
logoКубок мира
горные лыжи
результаты
Лукас Бротен
Лоик Мейар
logoсборная Франции
сборная Бразилии
Тимон Хауган
logoХенрик Кристофферсен
Клеман Ноэль
сборная Норвегии (горные лыжи)
logoсборная Швейцарии
Танги Неф
Атле Ли Макграт
Фабио Гштрайн
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