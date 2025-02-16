Горные лыжи. Чемпионат мира. Мейар выиграл золото в слаломе, Макграт – 2-й, Штрассер – 3-й

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар выиграл золото в слаломе на чемпионате мира.

Горные лыжи Чемпионат мира Заальбах, Австрия Мужчины Слалом 1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.54,02 2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,26 3. Линус Штрассер (Германия) – 0,52 4. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,79 5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,89 6. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,51 7. Стивен Амье (Франция) – 1,56 8. Доминик Рашнер (Австрия) – 1,61