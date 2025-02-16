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Горные лыжи. Чемпионат мира. Мейар выиграл золото в слаломе, Макграт – 2-й, Штрассер – 3-й

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар выиграл золото в слаломе на чемпионате мира.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Заальбах, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.54,02

2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,26

3. Линус Штрассер (Германия) – 0,52

4. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,79

5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,89

6. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,51

7. Стивен Амье (Франция) – 1,56

8. Доминик Рашнер (Австрия) – 1,61

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Доминик Рашнер
Тимон Хауган
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