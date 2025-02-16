Горные лыжи. Чемпионат мира. Мейар выиграл золото в слаломе, Макграт – 2-й, Штрассер – 3-й
Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар выиграл золото в слаломе на чемпионате мира.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Заальбах, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.54,02
2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,26
3. Линус Штрассер (Германия) – 0,52
4. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,79
5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,89
6. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,51
7. Стивен Амье (Франция) – 1,56
8. Доминик Рашнер (Австрия) – 1,61
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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