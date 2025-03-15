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Горные лыжи. Кубок мира. Мейар выиграл гигантский слалом, Одерматт – 2-й, Тумлер – 3-й

Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Хафьелле.

Ставший вторым Марко Одерматт обеспечил себе победу в общем зачете.

Горные лыжи

Кубок мира

Хафьелль, Норвегия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.18,20

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,14

3. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23

4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,56

5. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,69

6. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,82

7. Ривер Радамус (США) – 1,50

8. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,61

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
гигантский слалом
logoКубок мира
результаты
горные лыжи
сборная Бразилии
Штефан Бреннштайнер
Лоик Мейар
Лукас Бротен
logoсборная Австрии
Филип Зубчич
Томас Тумлер
logoсборная Швейцарии
сборная Хорватии
Ривер Радамус
Александр Стеен Олсен
Марко Одерматт
сборная Норвегии (горные лыжи)
logoсборная США
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