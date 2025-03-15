Горные лыжи. Кубок мира. Мейар выиграл гигантский слалом, Одерматт – 2-й, Тумлер – 3-й
Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Хафьелле.
Ставший вторым Марко Одерматт обеспечил себе победу в общем зачете.
Горные лыжи
Кубок мира
Хафьелль, Норвегия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.18,20
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,14
3. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23
4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,56
5. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,69
6. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,82
7. Ривер Радамус (США) – 1,50
8. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,61
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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