Горные лыжи. Кубок мира. Мейар выиграл гигантский слалом, Одерматт – 2-й, Тумлер – 3-й

Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Хафьелле.

Ставший вторым Марко Одерматт обеспечил себе победу в общем зачете. Горные лыжи Кубок мира Хафьелль, Норвегия Мужчины Гигантский слалом 1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.18,20 2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,14 3. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23 4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,56 5. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,69 6. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,82 7. Ривер Радамус (США) – 1,50 8. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,61