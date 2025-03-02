Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен выиграл слалом, Хауган – 2-й, Феллер – 3-й
Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Словении.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Слалом, мужчины
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,26
2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,17
3. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,23
4. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,24
5. Танги Неф (Швейцария) – 0,36
6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) – 0,47
7. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,58
8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,82
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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