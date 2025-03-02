Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен выиграл слалом, Хауган – 2-й, Феллер – 3-й

Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Словении.

Горные лыжи Кубок мира Краньска-Гора, Словения Слалом, мужчины 1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,26 2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,17 3. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,23 4. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,24 5. Танги Неф (Швейцария) – 0,36 6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) – 0,47 7. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,58 8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,82