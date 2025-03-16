Тереза Йохауг: «Сегодня у меня иные чувства, чем были в 2022-м. Тогда было грустно завершать карьеру, но теперь я знаю, что жизнь может предложить больше»

Йохауг считает, что гонка на Кубке мира в Осло была последней в ее карьере.

Сегодня норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла пятое место в коньковой «разделке» на 10 км.

«Должно очень, очень, очень многое сойтись для того, чтобы я пошла в новый сезон. Я чувствую, что это был мой последний год.

Думаю, это была последняя [гонка]. Я «наелась», правда. Единственное, что меня немного раздражает – это марафон в Тронхейме (Йохауг взяла бронзу на ЧМ – Спортс’‘).

Сегодня у меня несколько иные чувства, чем были в 2022 году, когда я стояла здесь. Тогда у меня было больше ощущения, что я еще не закончила. Было грустно завершать карьеру, но теперь, когда я здесь, я знаю, что жизнь может предложить больше. У меня есть семья и другие дела в повседневной жизни», – сказала спортсменка.

Йохауг еще не приняла окончательного решения по поводу участия в заключительном этапе Кубка мира в Лахти.