  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Тереза Йохауг: «Сегодня у меня иные чувства, чем были в 2022-м. Тогда было грустно завершать карьеру, но теперь я знаю, что жизнь может предложить больше»
0

Тереза Йохауг: «Сегодня у меня иные чувства, чем были в 2022-м. Тогда было грустно завершать карьеру, но теперь я знаю, что жизнь может предложить больше»

Йохауг считает, что гонка на Кубке мира в Осло была последней в ее карьере.

Сегодня норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла пятое место в коньковой «разделке» на 10 км.

«Должно очень, очень, очень многое сойтись для того, чтобы я пошла в новый сезон. Я чувствую, что это был мой последний год.

Думаю, это была последняя [гонка]. Я «наелась», правда. Единственное, что меня немного раздражает – это марафон в Тронхейме (Йохауг взяла бронзу на ЧМ – Спортс’‘).

Сегодня у меня несколько иные чувства, чем были в 2022 году, когда я стояла здесь. Тогда у меня было больше ощущения, что я еще не закончила. Было грустно завершать карьеру, но теперь, когда я здесь, я знаю, что жизнь может предложить больше. У меня есть семья и другие дела в повседневной жизни», – сказала спортсменка.

Йохауг еще не приняла окончательного решения по поводу участия в заключительном этапе Кубка мира в Лахти.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoТереза Йохауг
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок мира. Илар победила в коньковой «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
53сегодня, 11:12
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 5-я
9вчера, 23:31
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла классическую «разделку» на 20 км, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Андерссон дисквалифицирована
67вчера, 11:47
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Ниенге, Крюгер, Амундсен, Поромаа пробегут коньковую «разделку» на 10 км
2237 минут назадLive
❄️ Лыжи. Кубок мира. Илар победила в коньковой «разделке» на 10 км, Венг – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
53сегодня, 11:12
❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Осипов – 2-й, Бакуров – 3-й, Большунов – 4-й
80сегодня, 10:42
❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я
36сегодня, 10:32
Никита Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Австрии
2вчера, 22:14
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
11вчера, 19:40
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Веллингер победил на этапе Raw Air, Зайц – 2-й, Ланишек – 3-й
вчера, 19:06
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар выиграл гигантский слалом, Одерматт – 2-й, Тумлер – 3-й
1вчера, 18:46
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге победил в «разделке» классикой на 20 км, Поромаа – 2-й, Крюгер – 3-й, Клэбо – 14-й
117вчера, 14:19
Тереза Йохауг: «Приятно видеть, что моя форма хороша. Была тяжелая борьба с Шлинн, но на последнем круге у меня оставалось немного сил»
3вчера, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 5-я
9вчера, 23:31
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
22вчера, 23:26
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
18 февраля, 18:30