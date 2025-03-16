Тереза Йохауг: «Сегодня у меня иные чувства, чем были в 2022-м. Тогда было грустно завершать карьеру, но теперь я знаю, что жизнь может предложить больше»
Сегодня норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла пятое место в коньковой «разделке» на 10 км.
«Должно очень, очень, очень многое сойтись для того, чтобы я пошла в новый сезон. Я чувствую, что это был мой последний год.
Думаю, это была последняя [гонка]. Я «наелась», правда. Единственное, что меня немного раздражает – это марафон в Тронхейме (Йохауг взяла бронзу на ЧМ – Спортс’‘).
Сегодня у меня несколько иные чувства, чем были в 2022 году, когда я стояла здесь. Тогда у меня было больше ощущения, что я еще не закончила. Было грустно завершать карьеру, но теперь, когда я здесь, я знаю, что жизнь может предложить больше. У меня есть семья и другие дела в повседневной жизни», – сказала спортсменка.
Йохауг еще не приняла окончательного решения по поводу участия в заключительном этапе Кубка мира в Лахти.
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