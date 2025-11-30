Бакуров об инциденте с Большуновым: «Предлагают даже идти в полицию, но это слишком энергозатратно. В этой ситуации мы должны разобраться сами»

Лыжник Бакуров заявил, что не пойдет в полицию из-за инцидента с Большуновым.

Лыжник Александр Бакуров рассказал, что не будет обращаться в полицию из-за инцидента с Александром Большуновым .

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

– Меня удивило, что за тебя начали вписываться пацаны.

– Вот это очень приятно. Люди с медийностью – как Савелий Коростелев – не побоялись вступиться за меня. Он как раз первым выложил пост. Вечером, кстати, это обсуждалось – что нельзя делать это сразу, на эмоциях. Но Савелий сказал, что подумал минут 30 и принял вот такое решение.

А сокомандники пошли на интервью на «Матч».

Еще другая сторона: у меня в личке, после того как вернулся из больницы, было примерно полтысячи сообщений. Стольких людей невероятно задела эта ситуация, и они были готовы вписываться за меня, что-то кому-то доказывать.

Предлагали и предлагают даже в полицию идти – нанесение телесных повреждений. Есть друзья, которые в крупных структурах. Но родители и личный тренер советуют этого не делать – слишком энергозатратно. И сам я тоже считаю, что в этой ситуации мы должны разобраться сами, – сказал Бакуров.

