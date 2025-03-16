Никита Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Австрии
Российский ски-альпинист Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира.
Россиянин Никита Филиппов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в австрийском Шладминге.
Филиппов уступил победившему испанцу Ориолю Кардоне-Коллю 13,8 секунды. Второе место занял француз Тибо Ансельме, бронзовым призером стал Йон Кистлер из Швейцарии.
Этапы Кубка мира по ски-альпинизму идут в зачет квалификации на Олимпиаду-2026.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости