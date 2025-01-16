Ски-альпинист Филиппов: «В Азербайджане приняли хорошо, было много русских туристов, которые за нас болели. Очень дружественная обстановка»
Филиппов в нейтральном статусе выступил на этапе в азербайджанском Шахдаге, где стал 11-м в вертикальной гонке.
«Очень хороший опыт. Все‑таки немногим атлетам удается попасть в топ-10 сильнейших спортсменов мира. Тем более, я не соревновался на международном уровне еще с юниоров.
В Азербайджане приняли очень хорошо, было много русских туристов, которые болели за нас. Также с нами делились видео и в принципе на финише встречали. Очень дружественная обстановка, даже местами казалось, как будто в России находишься. В отеле было очень много российских спортсменов и туристов. Приняли тепло и очень вкусно.
Первый опыт спустя три года без международных стартов, немного было трудновато. Волнение тоже было, но отбежали три гонки, с каждой сильнее и сильнее разбегаешься, лучше чувствуешь себя и соперников, лучше узнаешь друг друга», – сказал спортсмен.
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