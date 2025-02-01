Филиппов дошел до полуфинала спринта на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, Прохорова выбыла в квалификации
Российские ски-альпинисты выступили в спринтах на этапе Кубка мира в Испании.
Соревнования прошли 1 февраля в Бои-Тауль. Россиянин Никита Филиппов в одном из полуфиналов показал четвертое время, отстав от лидера на 5,6 секунды, и не смог пройти в заключительную стадию. Его соотечественники Андрей Федоров и Павел Якимов выбыли в квалификации, а итоговую победу одержал испанец Кардона Коль Ориоль.
Женскую гонку выиграла француженка Эмили Харроп. Россиянки Варвара Прохорова и Дарья Зинченко не прошли в 1/4 финала, завершив борьбу в квалификации.
Спортсмены из России выступают в нейтральном статуе. Ски-альпинизм входит в программу Олимпийских игр.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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