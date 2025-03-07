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Филиппов стал седьмым в вертикальной гонке на чемпионате мира по ски-альпинизму, Зинченко – 23-я в спринте

Филиппов стал седьмым в вертикальной гонке на чемпионате мира по ски-альпинизму.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ски-альпинизм

Чемпионат мира-2025

Моржен, Швейцария

Мужчины

Вертикальная гонка

1. Реми Бонне (Швейцария) – 18.50,3

2. Максимильен Дрюон Дю Шапьюи (Бельгия) – 46,7

3. Орельен Гэй (Швейцария) – 50,0...

7. Никита Филиппов (Россия) – 1.25,5...

45. Андрей Федоров (Россия) – 4.13,4...

61. Даниил Слушкин (Россия) – 5.27,0

Спринт

1. Ориол Кардона Колл (Испания)

2. Тибо Ансельме (Франция)

3. Йон Кистлер (Швейцария)...

30. Никита Филиппов (Россия)...

43. Павел Якимов (Россия)...

61. Даниил Слушкин (Россия)

62. Андрей Федоров (Россия)

Женщины

Вертикальная гонка

1. Акселль Гаше Мойяре (Франция) – 22.24,9

2. Туве Александерссон (Швеция) – 41,1

3. Сара Дрейер (Австрия) – 1.36,1...

26. Ирина Рачинская (Россия) – 5.00,3...

34. Дарья Зинченко (Россия) – 6.08,3

Спринт

1. Марианне Фаттон (Швейцария)

2. Эмили Харроп (Франция)

3. Татьяна Паллер (Германия)...

23. Дарья Зинченко (Россия)...

42. Ирина Рачинская (Россия)...

59. Варвара Прохорова (Россия)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Андрей Федоров
logoчемпионат мира
logoВарвара Прохорова
ски-альпинизм
Татьяна Паллер
Орельен Гэй
logoсборная Швейцарии
Ориол Кардона Колл
сборная России (ски-альпинизм)
Павел Якимов
результаты
logoсборная Франции жен
Йон Кистлер
Максимильен Дрюон Дю Шапьюи
сборная Испании
Ирина Рачинская
Эмили Харроп
logoсборная Германии жен
Туве Александерссон
Марианне Фаттон
Сара Дрейер
Тибо Ансельме
logoсборная Швеции жен
сборная Швейцарии жен
Реми Бонне
logoсборная Австрии жен
logoсборная Франции
Акселль Гаше Мойяре
сборная Бельгии
Никита Филиппов
Дарья Зинченко
Даниил Слушкин
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