Филиппов стал седьмым в вертикальной гонке на чемпионате мира по ски-альпинизму, Зинченко – 23-я в спринте
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ски-альпинизм
Чемпионат мира-2025
Моржен, Швейцария
Мужчины
Вертикальная гонка
1. Реми Бонне (Швейцария) – 18.50,3
2. Максимильен Дрюон Дю Шапьюи (Бельгия) – 46,7
3. Орельен Гэй (Швейцария) – 50,0...
7. Никита Филиппов (Россия) – 1.25,5...
45. Андрей Федоров (Россия) – 4.13,4...
61. Даниил Слушкин (Россия) – 5.27,0
Спринт
1. Ориол Кардона Колл (Испания)
2. Тибо Ансельме (Франция)
3. Йон Кистлер (Швейцария)...
30. Никита Филиппов (Россия)...
43. Павел Якимов (Россия)...
61. Даниил Слушкин (Россия)
62. Андрей Федоров (Россия)
Женщины
Вертикальная гонка
1. Акселль Гаше Мойяре (Франция) – 22.24,9
2. Туве Александерссон (Швеция) – 41,1
3. Сара Дрейер (Австрия) – 1.36,1...
26. Ирина Рачинская (Россия) – 5.00,3...
34. Дарья Зинченко (Россия) – 6.08,3
Спринт
1. Марианне Фаттон (Швейцария)
2. Эмили Харроп (Франция)
3. Татьяна Паллер (Германия)...
23. Дарья Зинченко (Россия)...
42. Ирина Рачинская (Россия)...
59. Варвара Прохорова (Россия)
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