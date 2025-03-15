Прыжки с трамплина. Кубок мира. Веллингер победил на этапе Raw Air, Зайц – 2-й, Ланишек – 3-й
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Raw Air
Викерсунн, Норвегия
Мужчины
HS240
1. Андреас Веллингер (Германия) – 436,1 балла (228,0 + 229,5)
2. Тими Зайц (Словения) – 427,8 (234,0 + 208,0)
3. Анже Ланишек (Словения) – 422,7 (208,0 + 225,0)
4. Рею Кобаяси (Япония) – 413,5 (216,0 + 216,0)
5. Домен Превц (Словения) – 398,6 (219,5 + 239,0)
6. Штефан Крафт (Германия) – 392,1 (205,5 + 220,0)
7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 390,1 (217,5 + 209,0)
8. Ян Херль (Австрия) – 386,4 (200,0 + 226,0)
9. Пиус Пашке (Германия) – 381,8 (204,5 + 211,5)
10. Александр Знишцол (Польша) – 375,1 (209,5 + 197,5)
Общий зачет (после 4 стартов 6)
1. Андреас Веллингер (Германия) – 1003,0
2. Рею Кобаяси (Япония) – 987,1
3. Домен Превц (Словения) – 971,4
4. Анже Ланишек (Словения) – 970,3
5. Тими Зайц (Словения) – 964,2
6. Карл Гайгер (Германия) – 941,6
7. Ян Херль (Австрия) – 940,8
8. Штефан Крафт (Австрия) – 932,6
9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 910,0
10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 907,7
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