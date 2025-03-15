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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Веллингер победил на этапе Raw Air, Зайц – 2-й, Ланишек – 3-й

Немецкий прыгун с трамплина Андреас Веллингер выиграл этап многодневки Raw Air.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Raw Air

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

HS240

1. Андреас Веллингер (Германия) – 436,1 балла (228,0 + 229,5)

2. Тими Зайц (Словения) – 427,8 (234,0 + 208,0)

3. Анже Ланишек (Словения) – 422,7 (208,0 + 225,0)

4. Рею Кобаяси (Япония) – 413,5 (216,0 + 216,0)

5. Домен Превц (Словения) – 398,6 (219,5 + 239,0)

6. Штефан Крафт (Германия) – 392,1 (205,5 + 220,0)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 390,1 (217,5 + 209,0)

8. Ян Херль (Австрия) – 386,4 (200,0 + 226,0)

9. Пиус Пашке (Германия) – 381,8 (204,5 + 211,5)

10. Александр Знишцол (Польша) – 375,1 (209,5 + 197,5)

Общий зачет (после 4 стартов 6)

1. Андреас Веллингер (Германия) – 1003,0

2. Рею Кобаяси (Япония) – 987,1

3. Домен Превц (Словения) – 971,4

4. Анже Ланишек (Словения) – 970,3

5. Тими Зайц (Словения) – 964,2

6. Карл Гайгер (Германия) – 941,6

7. Ян Херль (Австрия) – 940,8

8. Штефан Крафт (Австрия) – 932,6

9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 910,0

10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 907,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
прыжки с трамплина
результаты
logoКубок мира
Raw Air (норвежское турне)
Анже Ланишек
Пиус Пашке
Грегор Дешванден
Рею Кобаяси
Александр Знишцол
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
Ян Херль
Тими Зайц
logoДомен Превц
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Андреас Веллингер
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
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