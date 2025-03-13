Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кобаяси победил на этапе Raw Air, Херль – 2-й, Гайгер – 3-й
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Raw Air
Осло, Норвегия
Мужчины
HS134
1. Рею Кобаяси (Япония) – 264,1 балла (129,5 м + 127,0 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 253,3 (126,0 + 129,0)
3. Карл Гайгер (Германия) – 252,4 (126,0 + 128,0)
4. Анже Ланишек (Словения) – 252,0 (123,5 + 129,5)
5-6. Домен Превц (Словения) – 250,3 (125,0 + 127,5)
5-6. Филипп Раймунд (Германия) – 250,3 (129,5 + 129,0)
7. Андреас Веллингер (Германия) – 249,9 (125,5 + 125,0)
8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 249,2 (121,5 + 130,0)
9. Даниэль Чофениг (Австрия) – 247,1 (126,0 + 127,0)
10. Штефан Крафт (Австрия) – 238,9 (122,5 + 125,0)
Общий зачет (после 2 стартов 6)
1. Рею Кобаяси (Япония) – 382,6
2. Карл Гайгер (Германия) – 372,7
3. Андреас Веллингер (Германия) – 370,1
4. Анже Ланишек (Словения) – 369,9
5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 365,0
6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 362,3
7. Ян Херль (Австрия) – 361,2
8. Домен Превц (Словения) – 355,9
9. Филипп Раймунд (Германия) – 352,2
10. Киллиан Пайер (Швейцария) – 343,8
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