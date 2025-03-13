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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кобаяси победил на этапе Raw Air, Херль – 2-й, Гайгер – 3-й

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси выиграл этап многодневки Raw Air.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Raw Air

Осло, Норвегия

Мужчины

HS134

1. Рею Кобаяси (Япония) – 264,1 балла (129,5 м + 127,0 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 253,3 (126,0 + 129,0)

3. Карл Гайгер (Германия) – 252,4 (126,0 + 128,0)

4. Анже Ланишек (Словения) – 252,0 (123,5 + 129,5)

5-6. Домен Превц (Словения) – 250,3 (125,0 + 127,5)

5-6. Филипп Раймунд (Германия) – 250,3 (129,5 + 129,0)

7. Андреас Веллингер (Германия) – 249,9 (125,5 + 125,0)

8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 249,2 (121,5 + 130,0)

9. Даниэль Чофениг (Австрия) – 247,1 (126,0 + 127,0)

10. Штефан Крафт (Австрия) – 238,9 (122,5 + 125,0)

Общий зачет (после 2 стартов 6)

1. Рею Кобаяси (Япония) – 382,6

2. Карл Гайгер (Германия) – 372,7

3. Андреас Веллингер (Германия) – 370,1

4. Анже Ланишек (Словения) – 369,9

5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 365,0

6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 362,3

7. Ян Херль (Австрия) – 361,2

8. Домен Превц (Словения) – 355,9 

9. Филипп Раймунд (Германия) – 352,2

10. Киллиан Пайер (Швейцария) – 343,8

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Raw Air (норвежское турне)
logoКубок мира
прыжки с трамплина
Рею Кобаяси
результаты
Филипп Раймунд
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Мануэль Феттнер
Анже Ланишек
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Ян Херль
Даниэль Чофениг
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Карл Гайгер
Андреас Веллингер
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