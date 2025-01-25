Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Форфанг – 2-й, Домен Превц – 3-й
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Оберстдорф, Германия
HS235
1. Тими Зайц (Словения) – 453,7 балла (222,0 м + 233,0 м)
2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 448,6 (221,5 + 235,0)
3. Домен Превц (Словения) – 444,9 (217,0 + 231,5)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 444,1 (215,5 + 230,5)
5. Рею Кобаяси (Япония) – 424,3 (220,0 + 214,5)
6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 422,5 (208,5 + 218,5)
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 420,5 (206,5 + 229,0)
8. Анже Ланишек (Словения) – 420,1 (209,5 + 213,0)
9. Наоки Накамура (Япония) – 416,5 (226,5 + 215,0)
10. Карл Гайгер (Германия) – 410,2 (195,5 + 224,5)
11. Грегор Дешванден (Швейцария) – 410,1 (199,0 + 222,5)
12. Ян Херль (Австрия) – 409,8 (196,5 + 221,5)
14. Андреас Веллингер (Германия) – 404,5 (207,0 + 199,5)...
18. Пиус Пашке (Германия) – 392,5 (196,5 + 207,0)...
23. Ловро Кос (Словения) – 381,2 (190,0 + 209,5)...
26. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 375,9 (191,5 + 198,0)...
29. Штефан Крафт (Австрия) – 202,8 (203,0, DSQ).
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