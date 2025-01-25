  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Форфанг – 2-й, Домен Превц – 3-й
4

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Форфанг – 2-й, Домен Превц – 3-й

Тими Зайц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Оберстдорф, Германия

HS235

1. Тими Зайц (Словения) – 453,7 балла (222,0 м + 233,0 м)

2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 448,6 (221,5 + 235,0)

3. Домен Превц (Словения) – 444,9 (217,0 + 231,5)

4. Даниэль Чофениг (Австрия) –  444,1 (215,5 + 230,5)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 424,3 (220,0 + 214,5)

6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 422,5 (208,5 + 218,5)

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 420,5 (206,5 + 229,0)

8. Анже Ланишек (Словения) – 420,1 (209,5 + 213,0)

9. Наоки Накамура (Япония) – 416,5 (226,5 + 215,0)

10. Карл Гайгер (Германия) – 410,2 (195,5 + 224,5)

11. Грегор Дешванден (Швейцария) – 410,1 (199,0 + 222,5)

12. Ян Херль (Австрия) – 409,8 (196,5 + 221,5)

14. Андреас Веллингер (Германия) – 404,5 (207,0 + 199,5)...

18. Пиус Пашке (Германия) – 392,5 (196,5 + 207,0)...

23. Ловро Кос (Словения) – 381,2 (190,0 + 209,5)...

26. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 375,9 (191,5 + 198,0)...

29. Штефан Крафт (Австрия) – 202,8 (203,0, DSQ). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Андреас Веллингер
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoМихаэль Хайбек
прыжки с трамплина
Ян Херль
logoДомен Превц
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Ловро Кос
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Рею Кобаяси
logoХалвор Эгнер Гранеруд
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Даниэль Чофениг
Наоки Накамура
Анже Ланишек
Грегор Дешванден
Йоханн Андре Форфанг
Пиус Пашке
logoКубок мира
Карл Гайгер
Максимилиан Ортнер
результаты
Тими Зайц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
1сегодня, 07:00
Юрий Бородавко: «Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца»
вчера, 20:44
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Форфанг – 2-й, Хайбек – 3-й
1вчера, 18:42
Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами выиграла супергигант, Викхофф Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я
1вчера, 18:23
Ардашев об этапе Кубка России в Ижевске: «Остался осадочек из‑за того, что не выиграл медалей здесь»
вчера, 17:46
Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Винатцер – 2-й, Бротен – 3-й
3вчера, 15:53
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Шлинн победила в коньковом масс-старте на 20 км, Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я
46вчера, 14:59
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6
112вчера, 13:00
Лыжник Коростелев: «Я похвастался Серохвостову, что у нас есть чемпионский трон. Приятный, мягкий, попу греет после морозной погоды»
3вчера, 12:18
Большунов после победы и серебра на Кубке России: «Все только начинается»
11вчера, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
6вчера, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
вчера, 21:11
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
8вчера, 19:32
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Лапалю вышел на 3-е место
20вчера, 13:51
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Рекомендуем