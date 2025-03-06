Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Словения выиграла командные соревнования, Австрия – 2-я, Норвегия – 3-я
Сборная Словении победила в прыжках с трамплина на чемпионате мира в Тронхейме.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины, команда
HS138
1. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1080,8 балла
2. Австрия (Даниэль Чофениг, Максимилиан Ортнер, Штефан Крафт, Ян Херль) – 1067,4
3. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Робин Педерсен, Кристофер Эриксен Сундал, Мариус Линдвик) – 1065,3
4. Германия (Карл Гайгер, Штефан Ляйе, Филипп Раймунд, Андреас Веллингер) – 1005,8
5. Япония (Рен Никайдо, Юкия Сато, Наоки Накамура, Рею Кобаяси) – 965,2
6. Польша (Александр Зницшол, Якуб Вольны, Павел Вонсек, Давид Кубацки) – 958,4
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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