Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й

Норвежец Стеен Олсен выиграл гигантский слалом на Кубке мира в Шладминге.

Горные лыжи Кубок мира Шладминг, Австрия Мужчины Гигантский слалом 1. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 1.42,75 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,39 3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,60 4. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,61 5. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,69 6. Жоан Верду (Андорра) – 0,72