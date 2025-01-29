Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й
Норвежец Стеен Олсен выиграл гигантский слалом на Кубке мира в Шладминге.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 1.42,75
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,39
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,60
4. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,61
5. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,69
6. Жоан Верду (Андорра) – 0,72
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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