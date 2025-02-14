Горные лыжи. Чемпионат мира. Хазер победил в гигантском слаломе, Тумлер – 2-й, Мейар – 3-й

Рафаэль Хазер выиграл гигантский слалом на чемпионате мира по горным лыжам.

Горные лыжи Чемпионат мира Заальбах, Австрия Мужчины Гигантский слалом 1. Рафаэль Хазер (Австрия) – 2.39,17 2. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23 3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58 4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58 5. Марко Шварц (Австрия) – 0,78 6. Тибо Фавро (Франция) – 0,83 7. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,00 8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,02