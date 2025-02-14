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Горные лыжи. Чемпионат мира. Хазер победил в гигантском слаломе, Тумлер – 2-й, Мейар – 3-й

Рафаэль Хазер выиграл гигантский слалом на чемпионате мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Заальбах, Австрия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Рафаэль Хазер (Австрия) – 2.39,17

2. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58

4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58

5. Марко Шварц (Австрия) – 0,78

6. Тибо Фавро (Франция) – 0,83

7. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,00

8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,02

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoХенрик Кристофферсен
Марко Шварц
сборная Норвегии (горные лыжи)
результаты
Рафаэль Хазер
logoсборная Франции
Тимон Хауган
logoчемпионат мира
Тибо Фавро
logoсборная Швейцарии
Томас Тумлер
горные лыжи
гигантский слалом
logoсборная Австрии
Лоик Мейар
Марко Одерматт
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