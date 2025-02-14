Горные лыжи. Чемпионат мира. Хазер победил в гигантском слаломе, Тумлер – 2-й, Мейар – 3-й
Рафаэль Хазер выиграл гигантский слалом на чемпионате мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Заальбах, Австрия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Рафаэль Хазер (Австрия) – 2.39,17
2. Томас Тумлер (Швейцария) – 0,23
3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58
4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58
5. Марко Шварц (Австрия) – 0,78
6. Тибо Фавро (Франция) – 0,83
7. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,00
8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,02
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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