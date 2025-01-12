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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Мейар – 2-й, де Алипрандини – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Адельбодене.

Горные лыжи

Кубок мира

Адельбоден, Швейцария

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.27,55

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,20

3. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,69

4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,14

5. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,46

6. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,73

7. Лука Эрни (Швейцария) – 1,86

8. Жоан Верду (Андорра) – 2,12

Опубликовано: Полина Лоцик
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Жоан Верду
Лука Эрни
Тимон Хауган
Филип Зубчич
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