Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Мейар – 2-й, де Алипрандини – 3-й
Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Адельбодене.
Горные лыжи
Кубок мира
Адельбоден, Швейцария
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.27,55
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,20
3. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,69
4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,14
5. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,46
6. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,73
7. Лука Эрни (Швейцария) – 1,86
8. Жоан Верду (Андорра) – 2,12
Опубликовано: Полина Лоцик
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