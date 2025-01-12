Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Мейар – 2-й, де Алипрандини – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Адельбодене.

Горные лыжи Кубок мира Адельбоден, Швейцария Мужчины Гигантский слалом 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.27,55 2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,20 3. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,69 4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,14 5. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,46 6. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,73 7. Лука Эрни (Швейцария) – 1,86 8. Жоан Верду (Андорра) – 2,12