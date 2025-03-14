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Крафт о скандале с норвежцами на ЧМ: «Я всегда придерживался установленных правил с костюмами. Мы в команде стараемся быть честными»

Австрийский прыгун с трамплина Крафт высказался о скандале с участием норвежцев.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.

«Я участвую в Кубке мира с 2013 года и всегда придерживался установленных правил с костюмами», – сказал Штефан Крафт.

Он заявил, что представители команды Австрии не занимаются мошенничеством: «Мы стараемся быть честными на протяжении всего пути. Не занимаемся серьезными манипуляциями и не ищем ничего, что могло бы помочь нарушить правила». 

«Я пытался экспериментировать с костюмом на тренировках, но прыжки получались только хуже.

Очень грустно слышать такое про норвежцев, ведь мы много прыгали вместе, и иногда я выходил на старт прямо за ними. Это печальная ситуация для прыжков с трамплина», – добавил олимпийский чемпион 2022 года. 

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoШтефан Крафт
прыжки с трамплина
Мариус Линдвик
Йоханн Андре Форфанг
logoсборная Норвегии
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
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