Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Норвегия выиграла командный микст, Словения – 2-я, Австрия – 3-я

Норвегия выиграла микст в прыжках с трамплина на чемпионате мира в Тронхейме.

Прыжки с трамплина Чемпионат мира Тронхейм, Норвегия Микст HS138, командные соревнования 1. Норвегия (Анна Одине Стрем, Мариус Линдвик, Эйрин Мария Квандаль, Йоханн Андре Форфанг) – 1020,4 балла 2. Словения (Эма Клинец, Домен Превц, Ника Превц, Анже Ланишек) – 959,3 3. Австрия (Ева Пинкельниг, Штефан Крафт, Жаклин Зайфридсбергер, Ян Херль) – 906,8 4. Германия (Катарина Шмид, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг, Андреас Веллингер) – 899,0 5. Япония (Юки Ито, Рен Никайдо, Сара Таканаси, Рею Кобаяси) – 785,8