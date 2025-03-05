Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Норвегия выиграла командный микст, Словения – 2-я, Австрия – 3-я
Норвегия выиграла микст в прыжках с трамплина на чемпионате мира в Тронхейме.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Микст
HS138, командные соревнования
1. Норвегия (Анна Одине Стрем, Мариус Линдвик, Эйрин Мария Квандаль, Йоханн Андре Форфанг) – 1020,4 балла
2. Словения (Эма Клинец, Домен Превц, Ника Превц, Анже Ланишек) – 959,3
3. Австрия (Ева Пинкельниг, Штефан Крафт, Жаклин Зайфридсбергер, Ян Херль) – 906,8
4. Германия (Катарина Шмид, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг, Андреас Веллингер) – 899,0
5. Япония (Юки Ито, Рен Никайдо, Сара Таканаси, Рею Кобаяси) – 785,8
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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