Дмитрий Губерниев: «Конфликты Устюгова и Большунова – это движуха. Благодаря таким спортсменам лыжи вылезают из коротких штанишек безвестности»

Дмитрий Губерниев считает, что конфликты Большунова и Устюгова помогают популяризировать лыжи.

– Устюгов пропустит соревнования в Сыктывкаре. Обидно, что не получится увидеть их противостояние с Большуновым, как это было в Казани?

– У Сергея, наверное, есть уважительная причина, поэтому не будем рассуждать: обидно или не обидно, главное, чтобы он был жив и здоров. А самое главное, что лыжи по прежнему нуждаются в таких, как Устюгов, потому что он по-настоящему великий мастер.

Противостояние с Александром Большуновым и вся их мощнейшая полемика на лыжне – это очень правильная вещь для развития лыж, для популяризации, для узнаваемости. Поэтому обидно, что его не будет, но главное, чтобы он был здоров и продолжал бегать.

– Такие конфликты и соперничество, как у Устюгова и Большунова в Казани, идут на пользу спортсменам?

– Они идут на пользу всему. Это движуха. Если все хотят, чтобы было тухлое болото, пусть оно будет тухлым. Благодаря таким, как Устюгов и Большунов, лыжи вылезают из коротких штанишек безвестности, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».