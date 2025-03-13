Бородавко о стычке Большунова и Устюгова: «Ничего плохого не вижу, если не нарушаются правила и все это не переходит за грань разумного»
Бородавко заявил, что стычки Большунова и Устюгова подогревают интерес к лыжам.
На чемпионате России в Казани Александр Большунов раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру.
«Это подогревает интерес. Все говорили об этом, спорили, что опять Большунов сойдется с Устюговым, опять будут разборки.
Я ничего в этом плохого не вижу, если не нарушаются правила и все это не переходит за грань разумного. Общественность они всколыхнули после спринта», – сказал тренер Юрий Бородавко.
Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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