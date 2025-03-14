Бородавко о Большунове и Устюгове: «Два сильных спортсмена неуступчиво пытаются показать, что они лучшие, борются за победу»

Бородавко считает, что соперничество Большунова и Устюгова идет на пользу спорту.

Следующий этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет 16-17 марта.

– Устюгов пропустит соревнования в Сыктывкаре. Обидно, что не получится увидеть их противостояние с Большуновым?

– Прежде всего хочется пожелать Сергею здоровья, потому что в Казани очень много спортсменов заболели. Желаю выздоровления, чтобы мы его опять увидели на лыжне.

Думаю, что соперничество от этого сильно не упадет, конкуренция достаточно высокая. Тем более в классическом ходе там есть и Александр Терентьев, и Сергей Ардашев, и Савелий Коростелев, и другие спортсмены, которые тоже будут бороться.

– Такая конкуренция, как была у Большунова и Устюгова в Казани, идет на пользу спортсменам?

– Конечно, идет. Потому что это два сильных спортсмена, которые неуступчиво пытаются показать чувство собственного достоинства, что они лучшие и борются за победу, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

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