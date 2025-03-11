Елена Вяльбе: «Между Устюговым и Большуновым есть противостояние, это длится не первый год. Им нужно спокойно поговорить друг с другом и закрыть эту историю»
– Александр Большунов и Сергей Устюгов во время чемпионата несколько раз обменивались пикировками в медиапространстве. Непростые отношения двух звездных спортсменов добавляют перчинки лыжным гонкам, способствуют их популярности?
– К большому сожалению, это длится уже не первый год. Между Сергеем и Александром есть какое-то противостояние, причем не всегда оно объективно оценивается с той или другой стороны.
Для зрителей, наверное, это дополнительная интрига. Большунов и Устюгов – два наших величайших спортсмена. Но мне не очень нравится, когда ребята после гонок начинают высказывать обоюдные претензии в публичном пространстве. Мне кажется, им уже давно нужно спокойно поговорить друг с другом и закрыть эту историю, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
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