Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло
Стало известно расписание восьмого этапа Кубка мира по лыжам в норвежском Осло.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап
Осло, Норвегия
Расписание трансляций
15 марта, суббота
20 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
13:30
20 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
16:00
16 марта, воскресенье
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
13:15
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажет «Матч! Арена».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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