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Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Бриньоне – 3-я

Немка Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Ла-Тюиль, Италия

Женщины

Супергигант

1. Эмма Айхер (Германия) – 57,89

2. София Годжа (Италия) – 0,06

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,39

4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,47

5. Лорен Макуга (США) – 0,55

6. Марта Бассино (Италия) – 0,71

7. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,89

8. Ариане Редлер (Австрия) – 0,92

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
супергигант (жен)
горные лыжи
результаты
logoКубок мира
logoЭстер Ледецка
сборная Чехии жен
Марта Бассино
logoсборная Австрии жен
logoсборная США жен
Федерика Бриньоне
София Годжа
сборная Швейцарии жен
logoЛара Гут-Бехрами
Ариане Редлер
logoсборная Италии жен
Эмма Айхер
Лорен Макуга
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