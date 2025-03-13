Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Бриньоне – 3-я
Немка Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Ла-Тюиль, Италия
Женщины
Супергигант
1. Эмма Айхер (Германия) – 57,89
2. София Годжа (Италия) – 0,06
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,39
4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,47
5. Лорен Макуга (США) – 0,55
6. Марта Бассино (Италия) – 0,71
7. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,89
8. Ариане Редлер (Австрия) – 0,92
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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