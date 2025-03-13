Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Бриньоне – 3-я

Немка Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Ла-Тюиль, Италия Женщины Супергигант 1. Эмма Айхер (Германия) – 57,89 2. София Годжа (Италия) – 0,06 3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,39 4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,47 5. Лорен Макуга (США) – 0,55 6. Марта Бассино (Италия) – 0,71 7. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,89 8. Ариане Редлер (Австрия) – 0,92