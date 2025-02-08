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Горные лыжи. Чемпионат мира. Джонсон выиграла скоростной спуск, Пухнер – 2-я, Ледецка – 3-я, Вонн – 15-я

Американка Бризи Джонсон выиграла скоростной спуск на ЧМ по горным лыжам.

Чемпионат мира по горным лыжам

Зальбах, Австрия

Женщины

Скоростной спуск

1. Бризи Джонсон (США) – 1.41,29

2. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,15

3. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,21

4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,34

5. Лорен Макуга (США) – 0,38

6. Эмма Айхер (Германия) – 0,48

7. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,62

8. Николь Делаго (Италия) – 0,76

9. Штефани Фенир (Австрия) – 0,99

10. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,19

11. Илка Штухец (Словения) – 1,31

12. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,64

13. Лаура Пировано (Италия) – 1,69

14. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,77

15. Линдси Вонн (США) – 1,96

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
сборная Чехии жен
Бризи Джонсон
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logoчемпионат мира
горные лыжи
Мирьям Пухнер
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Коринн Сутер
сборная Швейцарии жен
Кайса Викхофф Ли
Федерика Бриньоне
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
logoЛиндси Вонн
Штефани Фенир
Эмма Айхер
Лорен Макуга
сборная Норвегии (горные лыжи)
Николь Делаго
Корнелия Хюттер
Илка Штухец
Кира Вайдле
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