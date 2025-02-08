Горные лыжи. Чемпионат мира. Джонсон выиграла скоростной спуск, Пухнер – 2-я, Ледецка – 3-я, Вонн – 15-я
Американка Бризи Джонсон выиграла скоростной спуск на ЧМ по горным лыжам.
Чемпионат мира по горным лыжам
Зальбах, Австрия
Женщины
Скоростной спуск
1. Бризи Джонсон (США) – 1.41,29
2. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,15
3. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,21
4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,34
5. Лорен Макуга (США) – 0,38
6. Эмма Айхер (Германия) – 0,48
7. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,62
8. Николь Делаго (Италия) – 0,76
9. Штефани Фенир (Австрия) – 0,99
10. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,19
11. Илка Штухец (Словения) – 1,31
12. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,64
13. Лаура Пировано (Италия) – 1,69
14. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,77
15. Линдси Вонн (США) – 1,96
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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