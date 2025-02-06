Горные лыжи. Чемпионат мира. Фенир победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Макуга и Ли разделили 3-е место, Вонн не финишировала
Австрийка Штефани Фенир выиграла супергигант на чемпионате мира по горным лыжам.
Чемпионат мира по горным лыжам
Зальбах, Австрия
Женщины
Супергигант
1. Штефани Фенир (Австрия) – 1.20,47
2. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,10
3-4. Лорен Макуга (США) – 0,24
3-4. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,24
5. София Годжа (Италия) – 0,30
6. Эмма Айхер (Германия) – 0,52
7. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,63
8. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,70
Линдси Вонн (США) не смогла финишировать.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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