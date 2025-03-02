Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Годжа – 3-я
Бриньоне выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Норвегии.
Горные лыжи
Кубок мира
Квитфьель, Норвегия
Супергигант, женщины
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.30,11
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,06
3. София Годжа (Италия) – 0,09
4. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,22
5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,27
6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,32
7. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,38
8. Штефани Фенир (Австрия) – 0,39
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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