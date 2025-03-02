Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Годжа – 3-я

Бриньоне выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Норвегии.

Горные лыжи Кубок мира Квитфьель, Норвегия Супергигант, женщины 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.30,11 2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,06 3. София Годжа (Италия) – 0,09 4. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,22 5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,27 6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,32 7. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,38 8. Штефани Фенир (Австрия) – 0,39