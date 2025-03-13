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Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии о скандале в прыжках с трамплина: «Мы будем сотрудничать с расследованием FIS»

Глава норвежской лыжной федерации пообещала сотрудничать с расследованием FIS.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме после соревнований на большом трамплине норвежских прыгунов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), начавшая расследование в отношении норвежцев, сообщила об отстранении Линдвика и Форфанга. Сегодня FIS отстранила еще троих норвежских спортсменов – Роберта Юханссона, Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

Руководство сборной Норвегии ранее признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила. Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг назвала это «абсолютно неприемлемым».

– Учитывая, что есть несколько случаев, это систематическое мошенничество?

– Идет расследование, и мы представим факты, когда они у нас будут. На сегодняшний день мы знаем то, что знаем, и все меняется очень быстро, но мы открыты и прозрачны. Важно, чтобы мы собрали факты, а затем будем делать выводы.

Комитеты по прыжкам с трамплина и двоеборью в тесном сотрудничестве с правлением работали почти круглосуточно, чтобы выяснить, что произошло. Мы хорошо сотрудничали и будем сотрудничать с расследованием FIS.

Впереди еще много работы, чтобы восстановить доверие и репутацию норвежских прыжков с трамплина, особенно мужских.

Сейчас мы являемся объектом расследования, и это правильно, потому что мы жульничали. Это работа, которая займет время, много времени, – сказала Дюрхауг.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VG
logoФедерация лыжных видов спорта Норвегии
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
logoFIS
Туве Мо Дюрхауг
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