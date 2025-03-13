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Генсекретарь FIS о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина: «Уверен, что из расследования многое выяснится»

Генсек FIS высказался о расследовании в отношении норвежских прыгунов с трамплина.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме после соревнований на большом трамплине норвежцев Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), начавшая расследование в отношении норвежцев, сообщила об отстранении Линдвика и Форфанга. Сегодня FIS отстранила еще троих норвежских прыгунов – Роберта Юханссона, Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

«Важно подчеркнуть, что расследование проводит независимая комиссия FIS по этике. Этим занимаемся не мы. Они независимы. Мы предоставляем им отчеты и свидетельства.

Я уверен, что из этого расследования многое выяснится. Другим легко говорить: «Я жульничал», «Правила недостаточно хороши», «Мы все время могли жульничать».

Поэтому мы должны провести расследование. Возможно, нам нужно попросить Магнуса (Бревига, отстраненного тренера сборной Норвегии – Спортс’‘) поучаствовать в расследовании вместе с нами», – сказал генеральный секретарь FIS Мишель Вьон.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
прыжки с трамплина
logoFIS
Мишель Вион
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Магнус Бревиг
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