FIS не выявила нарушений в экипировке женской команды Норвегии по прыжкам с трамплина и обеих сборных по двоеборью, использованной на ЧМ в Тронхейме
8 марта норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами после соревнований на большом трамплине на чемпионате мира в Тронхейме.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) начала расследование в отношении сборных Норвегии по прыжкам с трамплина и двоеборью.
«По запросу внешних следователей из независимого отдела FIS по этике во вторник, 11 марта, FIS изъяла все костюмы для прыжков с трамплина, которые использовались норвежскими командами в Тронхейме-2025 – как в прыжках с трамплина, так и в двоеборье, как в мужских, так и в женских соревнованиях.
Изъятые костюмы передали на проверку, которая не выявила никаких нарушений в экипировке, используемой женской командой по прыжкам с трамплина, а также мужской и женской сборными по двоеборью.
Однако костюмы, используемые мужской командой по прыжкам с трамплина, вызвали дополнительные подозрения в манипуляциях, которые привели к объявленному сегодня временному отстранению», – заявили в FIS.
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