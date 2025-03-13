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Вероника Степанова: «Есть идея прекратить пытаться проводить гонки в 50 км в рамках чемпионатов мира. Предлагаю устраивать отдельный турнир из одной гонки»

Лыжница Вероника Степанова предложила не проводить гонки на 50 км в рамках ЧМ.

«Есть идея прекратить пытаться проводить гонки в 50 км в рамках чемпионатов мира. Вывести марафоны в отдельные соревнования в другое время и в другом месте. «Полтинники» (а раньше «тридцатки» у женщин) всегда последние в расписании чемпионатов мира и Олимпиад.

Если ты бежала до того все или даже большую часть программы (пять гонок), то к самой длинной из них подходишь с одной мыслью: хватит, не хочу! Да, остались еще уникумы, как Клэбо и Большунов, которые могут бежать и выигрывать все. Но вы действительно верите, что когда они лыжи за печку поставят, новое поколение будет таким же? Я – нет. Мы другие.

Вместо этого я предлагаю устраивать отдельный турнир из одной гонки – хотите, можно назвать это «чемпионатом по марафону». Кстати, именно так в этом году сделали у нас, и это прекрасное новшество: основная программа чемпионата России в Казани, а 50 км, после отдыха, на следующей неделе в Сыктывкаре.

Думаю, что надеяться на чемпионат мира в Сыктывкаре пока не приходится, но я бы сделала постоянным местом такого состязания норвежский Холменколлен. В котором я тренировалась, но выступить, увы, не успела. Нас отстранили в 2022‑м.

Это единственное место в лыжном мире, где регулярно десятки тысяч зрителей, которое находится чуть ли не в центре мировой столицы, Большого Осло.

Еще важнее то, что я такую же идею увидела в интервью нашего главного лыжного босса, президента FIS Йоханна Элиаша. Он прямо предлагает прекратить пытаться устраивать крупные турниры каждый раз на новом месте, а вместо этого сделать лучшие места постоянными. Лучшие – это те, где уже есть инфраструктура, где удобно телевидению и болельщикам. Да, как в боксе – все чемпионские матчи либо в Лас‑Вегасе, либо в Саудовской Аравии», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
logoВероника Степанова
logoчемпионат мира
logoЙохан Элиаш
марафон
марафон (жен)
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