Степанова о количестве стартов: «Звезды должны выступать ровно столько раз, чтобы это было эффектно и выгодно»

Лыжница Вероника Степанова считает, что лидеры не должны выступать часто.

«На Кубке мира-2004/05 женщины бежали 20 индивидуальных гонок. В этом сезоне – 30. Да, эстафет и командных спринтов было побольше тогда. Но эстафетные «пятерки» – наименее энергозатратные гонки. Кому и что дало увеличение количества гонок в полтора раза? Уж точно не лидерам, если они как раз половину и пропускают.

В очередной раз попытаюсь провести сравнение с коммерчески успешными видами спорта. В «Бриллиантовой лиге» атлет стартует максимум 15 раз за сезон. Номер один UFC Ислам Махачев сколько боев в год проводит? Один, два? При этом он один из самых узнаваемых и популярных атлетов в мире.

Никто не предлагает впрямую сравнивать легкую атлетику, MMA и лыжи. Но у успешных видов спорта есть очень грамотные продюсеры, которые рассчитали, как часто самые лучшие должны соревноваться. Раз в месяц, раз три месяца, раз в год – везде свои цифры, и они, наверняка, на чем-то основаны.

Как часто гоняются, дерутся или бегают в низших лигах – мало кого интересует. Может, и три раза в неделю, понятия не имею. Смысл существования низших лиг – готовить будущих звезд. А звезды должны выступать ровно столько раз, чтобы это было эффектно и выгодно. <...>

Ни чемпионат России, ни чемпионат мира выиграть просто благодаря тому, что ты сильная, нельзя. Плата за победу – месяц на подготовку перед стартом. Может быть, когда-то считалось достаточно и пары недель, но сейчас месяц минимум.

Еще важнее – во-вторых. Я не знаю, зачем умные дяди и тети придумали, что на Кубке мира атлеты должны бегать по 30 гонок. Если бы все в нашем спорте развивалось замечательно, то ладно, можно и без долгих объяснений. Но ведь всем очевидно, что дела идут не очень хорошо! Ну, раз сами боссы FIS вслух жалуются», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».