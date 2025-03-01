Вяльбе о возможном допуске российских лыжников: «Тенденции меняются. Но боюсь, что могут обсуждаться только отдельные приглашения»
С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Какие шансы вернуться на Кубок мира?
– Шансы только на следующий сезон. Сейчас совет FIS не будет экстренно собираться. В лучшем случае конец апреля – май, перед конгрессом. Там и рассмотрят вопрос.
Сейчас [президент FIS] Элиаш занят больше предвыборной борьбой за пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Он с нами на связи. Он говорит о возвращении России. Но один в поле не воин.
Там очень большое скандинавское лобби. Плюс Германия, Австрия, Канада, которые нас видеть не хотят. Но тенденции меняются. Мы рано или поздно вернемся. Хочется, чтобы мы вернулись достойно в плане результатов. Но боюсь, что могут обсуждаться только отдельные приглашения, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
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