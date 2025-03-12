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Танде о скандале с костюмами на ЧМ в Тронхейме: «Проблема заключается в FIS. Она должна расследовать саму себя»

Норвежец Танде рассказал об обмане с костюмами в прыжках с трамплина.

Даниэль-Андре Танде – олимпийский чемпион 2018 года в команде. Завершил карьеру в прошлом году.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежцев Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.

– Ты сам пытался обмануть систему?

– Да, осмелюсь сказать, что делал это несколько раз, – сказал Танде.

В результате скандала от должностей отстранили тренера сборной Магнуса Бревига, его помощника Томаса Лоббена и портного Адриана Ливельтена.

– Очень грустно видеть, что к людям, которые делают все, чтобы норвежские прыжки с трамплина были сильны, относятся так, как к ним относятся сейчас.

– В случае с чемпионатом мира черта была перейдена?

– В этом нет никаких сомнений. Вы видите это на видео, и я никоим образом не буду это защищать, – добавил Танде.

Он считает, что проблема заключается в сложном регламенте, непоследовательном контроле и самой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Вместо того, чтобы вести расследование только в отношении Норвегии, FIS должна расследовать саму себя и пересмотреть то, как управляется продукт. Проблема заключается в FIS», – сказал Танде.

Норвежец утверждает, что контроль настолько случайный, что FIS может манипулировать результатами.

«Вот как управляется продукт на протяжении многих лет: для продукта лучше всего, если норвежец выигрывает в прыжках с трамплина в Норвегии, или если Австрия выигрывает в Австрии. Об этом все знали», – отметил Танде.

По его словам, инспекторы допускали явные нарушения правил, чтобы обеспечить «правильного» победителя в отдельных соревнованиях, и менее сильные сборные не могли ничего противопоставить.

«Я знаю, что многих дисквалифицировали из-за того, что они делали то, что выходит за рамки правил, но недостаточно профессионально», – рассказал Танде.

Спортсмен признался, что в 2019 году выиграл этап Кубка мира с нарушением правил. По словам Танде, в тот период норвежская команда использовала специальный перфоратор для обеспечения надлежащей воздухопроницаемости костюмов.

Материал в костюмах был более плотным, чем позволяют правила, поэтому они использовали инструмент, который проделывал маленькие отверстия, чтобы материал соответствовал требованиям по воздухопроницаемости.

Танде утверждает, что в тот сезон несколько стран действовали аналогичным образом. По его словам, другая топ-сборная позаимствовала у Норвегии инструмент.

После соревнования, о котором идет речь, FIS проверила воздухопроницаемость костюмов и дисквалифицировала некоторых спортсменов, но не Танде.

– Но это потому, что я сменил костюм перед второй попыткой.

– Потому что в первой ты использовал перфорированный костюм?

– Да.

Каждый хочет прыгнуть как можно дальше, и все знают, что очень мелкие детали могут оказать чрезвычайно большое влияние. И когда FIS не всегда соблюдает правила, перед вами открывается возможность сделать это.

– Ты хочешь сказать, что у большинства людей, которые выигрывали соревнования по прыжкам с трамплина, была экипировка с нарушением правил?

– Я уверен, что это так, – заключил норвежец.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoчемпионат мира
logoКубок мира
прыжки с трамплина
logoFIS
logoДаниэль Андре Танде
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
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