Рейс-директор FIS об отстранении Линдвика и Форфанга: «Экипировка – ответственность атлетов. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане?»
Рейс-директор FIS объяснил отстранение норвежских прыгунов Линдвика и Форфанга.
Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были отстранены на неопределенный срок после того, как выступили в измененных костюмах на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.
– Эти двое выступали в измененных костюмах. Они должны нам рассказать, как это произошло. Все-таки экипировка – это ответственность спортсменов.
– Означает ли это, что Линдвик и Форфанг знали о том, что сделали с их костюмами.
– Должны были. Сервисер не может отвечать за атлета. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане в такой ситуации? – сказал рейс-директор FIS Сандро Пертиле.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
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