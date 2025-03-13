Рейс-директор FIS об отстранении Линдвика и Форфанга: «Экипировка – ответственность атлетов. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане?»

Рейс-директор FIS объяснил отстранение норвежских прыгунов Линдвика и Форфанга.

Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были отстранены на неопределенный срок после того, как выступили в измененных костюмах на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

– Эти двое выступали в измененных костюмах. Они должны нам рассказать, как это произошло. Все-таки экипировка – это ответственность спортсменов.

– Означает ли это, что Линдвик и Форфанг знали о том, что сделали с их костюмами.

– Должны были. Сервисер не может отвечать за атлета. Вы можете представить, чтобы они не знали об обмане в такой ситуации? – сказал рейс-директор FIS Сандро Пертиле.

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