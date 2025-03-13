«Оптимальное наказание – дисквалификация всего лыжного спорта Норвегии на 5-7 лет». Тихонов о манипуляциях прыгунов с трамплина с костюмами

Тихонов призвал отстранить всех представителей норвежского лыжного спорта.

Норвежские прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал.

«Норвежцев для меня вообще не существует. Это хамы и астматики. Они пытаются всех обвинить, выступают против допуска российских лыжников. Их вообще надо наказать по полной программе, но другие федерации никак не осмелятся.

Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю. Оптимальное наказание? Дисквалификация всего лыжного спорта в Норвегии на 5-7 лет. Не надо всех спортсменов у них отстранять, только представителей лыжного спорта.

Что касается лишения флага и гимна, я думаю, что этого мало. Они ведь все там заколотые от и до. Самое большое количество даунов на душу населения именно в Норвегии, это, конечно, сказывается.

Помню, когда Бьорндален финишировал, у него всегда сопля на пол метра висела. Ну стряхни ты ее, ты же великий спортсмен, но все бесполезно было», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге