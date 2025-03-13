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  • Васильев о скандале в прыжках с трамплина: «Норвежцев нужно отстранить минимум на 4 года. Они мошенники, это был преднамеренный обман»
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Васильев о скандале в прыжках с трамплина: «Норвежцев нужно отстранить минимум на 4 года. Они мошенники, это был преднамеренный обман»

Васильев заявил, что норвежцев Линдвика и Форфанга нужно отстранить на 4 года.

Прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал. 

«Необходимо дать четкое определение допингу. В основном мы привыкли, что допинг – это некие медикаменты, которые принимают внутрь организма и которые дают прибавку к результатам. Но допинг – это не только медицинские компоненты, но и такие подобные технические преимущества, которые использовали норвежские прыгуны с трамплина.

Они не чемпионы, а попросту мошенники. За счет улучшенных костюмов они получили преимущество в соревнованиях, это все равно, что принять запрещенную таблетку и выиграть у всех.

Этих норвежских прыгунов с трамплина надо не только дисквалифицировать с чемпионата мира, на котором был зафиксирован их мухлеж, но и отстранить минимум на четыре года. Это был преднамеренный обман, они признались в этом. Поэтому они должны понести самое строгое наказание, как за медицинский допинг», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
прыжки с трамплина
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoДмитрий Васильев
logoчемпионат мира
Йоханн Андре Форфанг
Мариус Линдвик
logoдопинг
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