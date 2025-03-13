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  • Вероника Степанова: «Всю последнюю неделю общалась с обозревателем NRK Салтведтом. Мы по-разному смотрим на многие вещи, но слушаем друг друга»
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Вероника Степанова: «Всю последнюю неделю общалась с обозревателем NRK Салтведтом. Мы по-разному смотрим на многие вещи, но слушаем друг друга»

Вероника Степанова рассказала об общении с норвежскими журналистами.

«Всю последнюю неделю общалась с обозревателем норвежского NRK Яном Салтведтом. Обсуждали то, что внимательно наблюдаем, он – с места, а я по «Матч! Арена»: чемпионат мира по лыжным видам спорта в Тронхейме.

Да, это тот самый Салтведт, который еще перед началом Олимпиады‑2022 требовал запретить россиянам в ней участвовать. А я ему отвечала в том же тоне. Да и потом мы не раз публично дискутировали.

Думаю, всем очевидно: мы совершенно по-разному смотрим на многие важные вещи, ничего за три с лишним года не поменялось. Но мы слушаем друг друга, пытаясь найти то общее, что нас объединяет.

Например, что виды спорта из «второй лиги», в том числе лыжные гонки, нуждаются в резких изменениях. Поэтому мы всю неделю с Яном и его коллегами-экспертами обсуждали, что именно можно было бы поменять», – приводит слова лыжницы «Матч ТВ». 

Полгода назад Степанова высмеивала Олимпиаду, но теперь захотела на нее. А что случилось?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
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