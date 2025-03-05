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Вероника Степанова: «В лыжных гонках быстро приходит понимание, что тренироваться надо индивидуально. Этим мы обязаны Большунову и Клэбо»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о необходимости самостоятельной подготовки.

«Именно у нас, в лыжных гонках, быстро приходит понимание, что тренироваться надо индивидуально. Этим мы обязаны двум великим лыжникам: как раз Большунову и Клэбо. Они первыми начали создавать вокруг себя то, что принято в теннисе, боксе, UFC, – собственные команды. На мой взгляд, это и есть главная революция в лыжных гонках последнего времени. Которую Устюгов вовремя подхватил, хоть и старше по возрасту.

Да, есть Йохауг и Диггинс – это старая школа, школа тренировки в группе. Так было принято до современного интернета, когда тренер не мог считать данные Whoop в реальном времени, а биомеханик на другом конце страны – посмотреть видео ускорений и внести коррективы. Думаю, что и в дальнейшем будут сильные спортсмены, которым нравится тренироваться в группе, они так привыкли с ранних юниорских лет.

Но самая амбициозная молодежь пойдет за лучшими. Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков внимательно изучили, сделали выводы – и тоже уехали на самостоятельный сбор. Для имеющих глаза и уши: такие поездки полностью планируются самостоятельно и оплачиваются из собственного кармана. В лучшем случае – индивидуально, под конкретный запрос, помогают спонсоры.

Когда я слышу о сомнениях в этом, мне просто смешно. Не факт, что спортсмен, который вкладывает деньги в первую очередь в свою собственную карьеру, добьется успеха. Но он или она точно ничего не добьется, если не будет тратить свои призовые или зарплату на развитие. С самых ранних лет.

Я первый собственный самостоятельный сбор организовала сама себе в 19 перед юниорским чемпионатом мира. Нет, не в Альпах – зимой в Сочи. Получив согласие и индивидуальную программу от тренеров юниорской сборной. Уже тогда мы все достаточно хорошо знали, что Большунов тренируется максимально индивидуально и прогрессирует с каждым годом.

Этот ли сбор принес мне золотую медаль юниорского чемпионата мира и «билет» во взрослую сборную? Я никогда точно не узнаю. Но, думаю, свою роль сыграл», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
logoВероника Степанова
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
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logoСергей Волков
logoСергей Устюгов
logoсборная Норвегии
logoСавелий Коростелев
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