Вероника Степанова: «Перепалки в соцсетях помогают выплеснуть заряд негативной энергии. У меня ее не бывает – потому и комментарии закрыты навсегда»

Вероника Степанова объяснила, почему у нее закрыты комментарии в соцсетях.

«Зачем спортсмены (или комментаторы) вступают в онлайн-перепалки в собственных соцсетях?

Иллюзий относительно «обитателей дна пруда», которые сидят в комментариях, ни у кого нет – это все тот же 0,01% общей аудитории и там точно нет никого, чье мнение на что-либо влияет.

Аккуратно предположу, что делается это тогда, когда возникает желание с кем-то поругаться, выплеснуть заряд негативной энергии. С этим в комментариях всегда «помогут».

У меня не бывает негативной энергии, не до того – потому и комментарии закрыты навсегда. Если мне нужно чье-то конкретно мнение, я его обязательно узнаю», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.