Вероника Степанова: «Перепалки в соцсетях помогают выплеснуть заряд негативной энергии. У меня ее не бывает – потому и комментарии закрыты навсегда»
Вероника Степанова объяснила, почему у нее закрыты комментарии в соцсетях.
«Зачем спортсмены (или комментаторы) вступают в онлайн-перепалки в собственных соцсетях?
Иллюзий относительно «обитателей дна пруда», которые сидят в комментариях, ни у кого нет – это все тот же 0,01% общей аудитории и там точно нет никого, чье мнение на что-либо влияет.
Аккуратно предположу, что делается это тогда, когда возникает желание с кем-то поругаться, выплеснуть заряд негативной энергии. С этим в комментариях всегда «помогут».
У меня не бывает негативной энергии, не до того – потому и комментарии закрыты навсегда. Если мне нужно чье-то конкретно мнение, я его обязательно узнаю», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
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