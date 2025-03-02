Вероника Степанова: «Возврат в профессиональный спорт, безусловно, планирую. Далеко еще не все цели достигнуты»

Вероника Степанова заявила, что планирует вернуться в профессиональный спорт.

В феврале 24-летняя лыжница стала мамой.

«Рождение ребенка невозможно сравнить абсолютно ни с чем: золото любого чемпионата или Олимпиады и близко не стояло по силе эмоций.

Я одна из первых российских спортсменок, появившихся на свет в этом веке, кто осознанно решил взять паузу в карьере. И сегодня говорю: «Девочки, не сомневайтесь, беременейте и рожайте, не откладывайте».

Возврат в профессиональный спорт, безусловно, планирую. Далеко еще не все цели достигнуты, хотя теперь придется думать не только за себя, но и за дочь.

Моя сила не в каком‑то таланте, а в том, что я все в жизни тщательно планирую и следую этому.

Еще мне повезло с тренером. Егор Сорин — специалист номер один в мире по работе с рожавшими спортсменками. Молодые мамы, вперед!» — сказала Степанова.